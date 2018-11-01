Yalla Shoot- kora goal يلا شوت ..مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر ماتش الزمالك اليوم| كورة لايف | كورة اون لاين

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Yalla Shoot يلا شوت .. مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر ماتش الزمالك اليوم | كورة لايف | كورة اون لاين | ستار

تقام مباراة الزمالك ووادى دجلة فى الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس 1/ 11/ 2018، ضمن مباريات الأسبوع الثانى عشر لمسابقة الدورى المصرى الممتاز بملعب بتروسبورت.

Yalla Shoot يلا شوت .. مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر ماتش الزمالك اليوم | كورة لايف | كورة اون لاين | ستار

وتذاع مباراة الزمالك ووادى دجلة، وتنقل بث مباشر عبر فضائية أون سبورت فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساءا، ويسبق انطلاق اللقاء إقامة استوديو تحليلى يضم خبراء الكرة المصرية للحديث عن حظوظ الفريقين خلال المباراة ونقاط القوة والضعف بكل فريق.