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سعر الدولار أمام الجنيه خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس 1/11/2018

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 07:19 م
سعر الدولار أمام الجنيه خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس 1/11/2018
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الفجر الاقتصادى
 
استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه  خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس، حيث سجل الدولار في البنك المركزي المصري، ليصل 17.84 جنيها شعر الشراء، 17.97 جنيها سعر البيع، وذلك حسب الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي المصري. 

وسجل بنك مصر 17.79 جنيه للشراء وسعر 17.89 جنيه للبيع، كما سجل بنك الإسكندرية 17.86 جنيه للشراء وسعر 17.96 جنيه للبيع، وسجل البنك الأهلي المصري 17.78 جنيه شراء وسعر 17.88 جنيه للبيع، واستقر الدولار في بنك مصر إيران للتنمية، مسجلاً 17.88 جنيها للشراء، 17.98 جنيها للبيع. 
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