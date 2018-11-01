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التشيك: قد ننسحب من الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 07:16 م
التشيك: قد ننسحب من الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة
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وكالات
 
أعلن رئيس الوزراء التشيكي أندري بابيش، اليوم الخميس، عن عزمه طرح مسألة انسحاب الجمهورية من الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والقانونية.

وقال بابيش في البرلمان، ردا على أسئلة النواب بهذا الصدد، إن:"هذه الاتفاقية لا تعجبني، أريد مناقشة هذه المسألة مع الوزراء والشركاء في إطار تحالف الحكم. الولايات المتحدة تراجعت، ثم المجر، والآن النمسا، وهناك جدل حول هذا الموضوع في بولندا".

هذا وسبق أن صادق جميع الأعضاء الـ193 في الأمم المتحدة باستثناء الولايات المتحدة في يوليو الماضي، على مشروع الاتفاق الجديد، لكن الحكومة المجرية التي يترأسها اليميني، فيكتور أوربان، رفضت لاحقا التوقيع، لتحذو بولندا حذوها، في وقت لاحق.

وتهدف الوثيقة التي لا تحمل قوة ملزمة، إلى تقليص عوامل الهجرة في العالم وحماية المهاجرين وتأمين طرق الهجرة الرئيسة.

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