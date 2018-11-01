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وليد توفيق ودريد لحام في سهرة غنائية مع الإعلامية رابعة الزيات (صور)

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 07:20 م
وليد توفيق ودريد لحام في سهرة غنائية مع الإعلامية رابعة الزيات (صور)
وليد توفيق ودريد لحام
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الفجر الفني
 

عقب تفرغه من تسجيل عدد من أغاني ألبومه الجديد، صور النجم اللبنانى وليد توفيق بصحبة الفنان السورى الكبير دريد لحام حلقة غنائية حوارية مع الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات عبر برنامجها الشهير "أحلى ناس".

 

فى سياق مختلف انتهى النجم اللبنانى وليد توفيق مؤخرا من تصوير أغنيتين جديدتين على طريقة الفيديو كليب بدولة أوكرانيا مع المخرج زياد خورى، الأولى بعنوان "ما كانش فيه حد فى حياتى"، من كلمات الشاعر هانى عبد الكريم، و"وبغار عليكى بغار"، من كلمات أحمد ماضى، وألحان وليد توفيق.

وليد توفيق ودريد لحام في سهرة غنائية مع الإعلامية رابعة الزيات (صور)
وليد توفيق ودريد لحام في سهرة غنائية مع الإعلامية رابعة الزيات (صور)
وليد توفيق ودريد لحام في سهرة غنائية مع الإعلامية رابعة الزيات (صور)
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