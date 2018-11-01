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دجلة يهاجم الزمالك بنداي وبيبو ومحمد محمود

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 07:15 م
دجلة يهاجم الزمالك بنداي وبيبو ومحمد محمود
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أحمد الهواري
 

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة بقيادة اليوناني تاكيس عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة الزمالك مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الثانية عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل دجلة كالتالي :

حراسة المرمى: محمد عبدالمنصف

خط الدفاع: السيد سالم واحمد رمضان بيكهام وخالد رضا وبسام وليد

خط الوسط: بوزاسو فاسيليوس ومحمد محمود ومحمد عبدالعاطي ومحمد جمال بيبو

خط الهجوم: محمد رضا وإبراهيما نداي

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