الأرصاد تحذر: هذه المناطق مُعرضة لسقوط الأمطار والسيول (فيديو)

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة على مدار الأسبوع القادم ستكون في المعدلات الطبيعية، ولن تكون هناك ظواهر جوية في شمال البلاد، خلاف الشبورة المائية.





وتابع "عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "المحور"، مساء الخميس، أن جنوب البلاد ما زال يواجه فرص سقوط الأمطار الغزيرة التي قد تصل لحد السيول على المناطق الجبلية مثل جنوب سلال جبال البحر الأحمر، والقصير، وحلايب وشلاتين، ومحافظة أسوان.



