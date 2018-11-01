ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

الأرصاد تحذر: هذه المناطق مُعرضة لسقوط الأمطار والسيول (فيديو)

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 07:16 م
الأرصاد تحذر: هذه المناطق مُعرضة لسقوط الأمطار والسيول (فيديو)
طباعة
كساب أحمد
 
قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة على مدار الأسبوع القادم ستكون في المعدلات الطبيعية، ولن تكون هناك ظواهر جوية في شمال البلاد، خلاف الشبورة المائية. 

وتابع "عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "المحور"، مساء الخميس، أن جنوب البلاد ما زال يواجه فرص سقوط الأمطار الغزيرة التي قد تصل لحد السيول على المناطق الجبلية مثل جنوب سلال جبال البحر الأحمر، والقصير، وحلايب وشلاتين، ومحافظة أسوان. 

ولفت إلى أن فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، وبعض محافظات الوجه البحري ستبدأ من يوم الأحد المقبل، مطالبًا المواطنين بتوخي الحذر أثناء قيادة السيارة في الصباح الباكر، واصطحاب جاكت ليلا نظرًا لبرودة الطقس. 
المزيد عن: التوك شو الأأرصاد الجوية أخبار مصر أخبار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
مانشستر سيتي
x
21:45
فولهام
الدوري المصري الممتاز
حرس الحدود
0
x
15:00
0
المقاولون العرب
بتروجيت
0
x
17:30
1
مصر المقاصة
وادي دجلة
x
20:30
الزمالك
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الوحدة
1
x
17:25
0
الشباب
الاتحاد
0
x
18:50
0
الرائد
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/1/2018 7:30:02 PM