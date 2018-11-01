كارتيرون: درسنا الترجي جيدًا.. وخط الهجوم قادر على التعامل مع مباراة الغد
أكد كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على ثقته الشديدة في قدرة الأهلي على تخطّي فريق الترجي، غدًا الجمعة، في ذهاب نهائي دوري الأبطال.
ويلتقي الأهلي مع نظيره، الترجي التونسي، في التاسعة مساء غدٍ الجمعة على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وأضاف كارتيرون، في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي والترجي التونسي، أن خط هجوم الأهلي جاهز وقادر على التعامل بشكل إيجابي مع مواجهة الغد الهامة أمام بطل تونس. مؤكدًا أنه حرص على إعداد لاعبي الخط الامامي فنيًا ونفسيًا وبدنيًا لمواجهة الغد.
وعن أكثر الأشياء التي تشعره بالقلق قبل مواجهة نهائي إفريقيا، غدًا، قال كارتيرون: “مشاعر القلق تنتهي في الأمتار الأخيرة التي تسبق المباريات”، مؤكدًا أنه يشعر بالقلق الطبيعي قبل فترة من المباريات، ولكن قبلها بعدة أيام تنتهي هذه المشاعر تمامًا، لأنه وقتها يكون قد تمكن من دراسة المنافس بشكل كامل، ونجح أيضًا في تجهيز لاعبيه نفسيًا وفنيا للقاء.