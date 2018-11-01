كارتيرون: درسنا الترجي جيدًا.. وخط الهجوم قادر على التعامل مع مباراة الغد

أكد كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على ثقته الشديدة في قدرة الأهلي على تخطّي فريق الترجي، غدًا الجمعة، في ذهاب نهائي دوري الأبطال.





ويلتقي الأهلي مع نظيره، الترجي التونسي، في التاسعة مساء غدٍ الجمعة على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.



