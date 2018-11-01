لايف zamalek كورة oair| تابع olline -مشاهدة مباراة الاتحاد والرائد اليوم | بث مباشر الاتحاد والرائد لايف .. يلا شوت|لايف

تابع olline - مشاهدة مباراة الاتحاد والرائد اليوم | بث مباشر الاتحاد والرائد لايف .. يلا شوت

وتبدو الأمور مهيأة للاتحاد هذه المرة لتحقيق فوزه الأول وترك مركزه الأخير إذ يعاني أيضًا منافسه الرائد صاحب المركز الـ 11 والذي خسر في آخر جولتين ولم يحصد هذا الموسم سوى خمس نقاط.





وتحوم شكوك حول مشاركة الحارس عساف القرني وأحمد عسيري أمام الرائد في ظل الغياب عن بعض التدريبات بسبب المرض والإصابة.





تابع olline - مشاهدة مباراة الاتحاد والرائد اليوم | بث مباشر الاتحاد والرائد لايف .. يلا شوت





لكن في المقابل بات المهاجم فهد المولد جاهزًا لدخول التشكيلة الأساسية بعد تعافيه بشكل تام ومشاركته كبديل أمام الهلال وهو ما ينطبق أيضًا على زميله التشيلي كارلوس فيلانويفا.





تابع olline - مشاهدة مباراة الاتحاد والرائد اليوم | بث مباشر الاتحاد والرائد لايف .. يلا شوت





يلتقي فريقي الاتحاد والرائد على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في الساعة السابعة الا عشر دقائق بتوقيت القاهرة، الثامنة الا عشر دقائق بتوقيت مكة المكرمة، اليوم الخميس 1-11-2018 في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين .





تابع olline - مشاهدة مباراة الاتحاد والرائد اليوم | بث مباشر الاتحاد والرائد لايف .. يلا شوت





مقدمة عن اللقاء:

يدخل فريق اتحاد جدة مباراة اليوم وهو في وضع صعب للغاية، حيث يحتل الفريق المركز الأخير برصيد نقطتين بعد ست مباريات له في الدوري، تعادل في إثنين وخسر في 4، ولم يتذوق طعم الفوز حتى الآن، وسيكون هذا اللقاء الثالث لسلافين بيليتش، بعد مواجهتي أحد والهلال في الدوري، وسيسعى المدرب الكرواتي لتحقيق نتيجة إيجابية ليرضي جماهيره وعشاقه بعد الأداء السيء الذي قدمه الفريق في المباريات السابقة .





على الجانب الآخر يحتل الرائد المركز الحادي عشر برصيد 5 نقاط، جمعها من فوز وتعادلين وأربع هزائم، وسيدخل الفريق المباراة على أمل تحقيق الفوز وخطف الثلاث، نقاط مستغلًا الحالة السيئة التي يمر بها النمور، بتحقيق نتيجة إيجابية في هذا اللقاء ليتقدم في جدول الترتيب.





تابع olline - مشاهدة مباراة الاتحاد والرائد اليوم | بث مباشر الاتحاد والرائد لايف .. يلا شوت





التشكيل المتوقع:





من المتوقع أن يبدأ الاتحاد بتشكيل مكون من:

عساف القرني-منصور الحربي - ماثيو جيرمان - عون السلولي - حسن معاذ-كريم الأحمدي - جوناس

رومارينيو - كارلوس فيلانويفا - فهد المولد-أليكساندر بيشيتش.





تابع olline - مشاهدة مباراة الاتحاد والرائد اليوم | بث مباشر الاتحاد والرائد لايف .. يلا شوت





على الجانب الأخر سيخوض الرائد اللقاء بتشكيل مكون من:

عز الدين دوخة-عبد الله الشامخ - محمد العمري - هشام بلقروي - محمد عطوة

فرحان حساني - دانيال أمورا-صالح الشهري - سلطان السوادي - سلطان فرحان

أحمد حمودان.





تابع olline - مشاهدة مباراة الاتحاد والرائد اليوم | بث مباشر الاتحاد والرائد لايف .. يلا شوت





موعد المباراة والقنوات الناقلة:





تنطلق مباراة الاتحاد والرائد في الساعة السابعة الا عشر دقائق بتوقيت القاهرة، الثامنة الا عشر دقائق بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر قناة KSA Sport.



