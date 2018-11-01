تابع olline لايف|يلا شوت مباراة الاتحاد والرائد اليوم (بث مباشر)|مشاهدة مباراة الاتحاد والرائد في الدوري السعودي اليوم

لايف| يلا شوت مباراة الاتحاد والرائد اليوم (بث مباشر)| مشاهدة مباراة الاتحاد والرائد في الدوري السعودي اليوم| دوري بلس





يدخل فريق اتحاد جدة مباراة اليوم وهو في وضع صعب للغاية، حيث يحتل الفريق المركز الأخير برصيد نقطتين بعد ست مباريات له في الدوري، تعادل في إثنين وخسر في 4، ولم يتذوق طعم الفوز حتى الآن، وسيكون هذا اللقاء الثالث لسلافين بيليتش، بعد مواجهتي أحد والهلال في الدوري، وسيسعى المدرب الكرواتي لتحقيق نتيجة إيجابية ليرضي جماهيره وعشاقه بعد الأداء السيء الذي قدمه الفريق في المباريات السابقة .





لايف| يلا شوت مباراة الاتحاد والرائد اليوم (بث مباشر)| مشاهدة مباراة الاتحاد والرائد في الدوري السعودي اليوم| دوري بلس





على الجانب الآخر يحتل الرائد المركز الحادي عشر برصيد 5 نقاط، جمعها من فوز وتعادلين وأربع هزائم، وسيدخل الفريق المباراة على أمل تحقيق الفوز وخطف الثلاث، نقاط مستغلًا الحالة السيئة التي يمر بها النمور، بتحقيق نتيجة إيجابية في هذا اللقاء ليتقدم في جدول الترتيب.





التشكيل المتوقع:





من المتوقع أن يبدأ الاتحاد بتشكيل مكون من:

عساف القرني-منصور الحربي - ماثيو جيرمان - عون السلولي - حسن معاذ-كريم الأحمدي - جوناس





رومارينيو - كارلوس فيلانويفا - فهد المولد-أليكساندر بيشيتش.





على الجانب الأخر سيخوض الرائد اللقاء بتشكيل مكون من:

عز الدين دوخة-عبد الله الشامخ - محمد العمري - هشام بلقروي - محمد عطوة





فرحان حساني - دانيال أمورا-صالح الشهري - سلطان السوادي - سلطان فرحان





أحمد حمودان.





موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة الاتحاد والرائد في الساعة السابعة الا عشر دقائق بتوقيت القاهرة، الثامنة الا عشر دقائق بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر قناة KSA Sport.









ستنتظر جماهير نادي الاتحاد السعودي من اللاعبين تحقيق فوزهم الأول في دوري المحترفين هذا الموسم عند مواجهة الرائد في استاد الجوهرة المشعة في جدة، يوم الخميس.





ويبدو أنه سيتعين على الاتحاد الانتظار لموسم آخر على الأقل لمحاولة إحراز لقب الدوري لأول مرة منذ 2009 بعدما بدأ الموسم الجاري بشكل كارثي وفشل في تحقيق أي فوز في سبع مباريات.





ويتذيل الاتحاد الترتيب برصيد نقطتين فقط وسيحاول المدرب الكرواتي الجديد سلافن بيليتش ترك بصمة، ومصالحة المشجعين بعد الهزيمة 3-1 أمام غريمه الهلال، يوم الخميس الماضي.

لايف| يلا شوت مباراة الاتحاد والرائد اليوم (بث مباشر)| مشاهدة مباراة الاتحاد والرائد في الدوري السعودي اليوم| دوري بلس

