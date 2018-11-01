كورة | مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر في الدوري المصري | koora live | kora live | koralive | كورة لايف مباشر





-مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة اليوم

قائمة الزمالك للمباراة: كورة | مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر في الدوري المصري | koora live | kora live | koralive | كورة لايف مباشر حراسة المرمى : عماد السيد – عمر صلاح.

خط الدفاع :محمود علاء – محمد عبد الغنى – حازم امام – حمدى النقاز – أحمد فتوح – بهاء مجدي.

خط الوسط : – طارق حامد – محمد عنتر – محمود كهربا – فرجانى ساسى – ايمن حفنى – – محمود عبد العزيز – ابراهيم حسن – حميد احداد – محمد ابراهيم – محمد حسن.

خط الهجوم : كاسونجو – اوباما – عمرو السعيد.

كورة | مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر في الدوري المصري koora live | kora live | koralive | كورة لايف مباشر

يقدم موقع "الفجر الرياضي" بثًا مباشرًا لمباراة الزمالك ضد وادي دجلة، مساء اليوم الخميس، على أرضية ملعب ستاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الـ12 من الدوري المصري الممتاز، ويسعى الفريق الأبيض إلى تحقيق الفوز وإستكمال مشواره في المسابقة، التي يطمح الفريق الأبيض لتحقيق لقبها الغائب عن خزائن النادي، منذ عام 2014، ومن المتوقع أن يدخل جروس المباراة بتشكيل هجومي، حيث سيعتمد على كهربا وإبراهيم حسن ومحمد إبراهيم، كصانع لعب خلف المهاجم كاسونجو، كما أنه سيعاني من غياب حارسه الأساسي، محمود عبدالرحيم جنش، الذي لن يشارك بسبب الإصابة.