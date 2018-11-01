ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

كورة ستار - مبث مباشر مباراة الزمالك ووادي دجلة يوتيوب بث مباشر 1-11-2018 live on line كول كورة Cool kora livehd7

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 05:44 م
كورة ستار - مبث مباشر مباراة الزمالك ووادي دجلة يوتيوب بث مباشر 1-11-2018 live on line كول كورة Cool kora livehd7
طباعة
عيد طارق
 

كورة ستار - مبث مباشر مباراة الزمالك ووادي دجلة يوتيوب بث مباشر 1-11-2018 live on line كول كورة Cool kora livehd7

استبعد السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، طارق حامد لاعب وسط الفريق من مواجهة وادى دجلة، المقرر لها مساء اليوم، على استاد بتروسبورت، فى الجولة الـ12 من بطولة الدورى الممتاز.

 

 كورة ستار - مبث مباشر مباراة الزمالك ووادي دجلة يوتيوب بث مباشر 1-11-2018 live on line كول كورة Cool kora livehd7


اشتكى طارق حامد من إصابة فى المران الصباحى للزمالك اليوم، الذى يخوضه الفريق بشكل اعتيادى قبل المباريات ويكون تدريبا خفيفا ليقوم جروس باستبعاده من حساباته اليوم تجنبا لتفاقم الإصابة.

 كورة ستار - مبث مباشر مباراة الزمالك ووادي دجلة يوتيوب بث مباشر 1-11-2018 live on line كول كورة Cool kora livehd7


وبذلك سيغيب طارق حامد عن الزمالك اليوم بعدما شارك أساسيا فى المباريات الماضية للفريق الأبيض فى مختلف البطولات.

كورة ستار - مبث مباشر مباراة الزمالك ووادي دجلة يوتيوب بث مباشر 1-11-2018 live on line كول كورة Cool kora livehd7


المزيد عن: مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة كورة ستار مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة كورة اون لاين مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر اليوم مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة اليوم مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة مباراة الزمالك ووادي دجلة مباشر مباراة الزمالك ووادي دجلة لترجي مباشر تابع لايف بث مباشر مباراة الزمالك ووادي دجلة يوتيوب بث مباشر مباراة الزمالك ووادي دجلة كورة ستار بث مباشر مباراة الزمالك ووادي دجلة كورة اون لاين بث مباشر مباراة الزمالك ووادي دجلة بين سبورت بث مباشر مباراة الزمالك ووادي دجلة بدون تقطيع بث مباشر مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر مباراة الزمالك لايف اليوم بث مباشر مباراة الزمالك اليوم بث مباشر الزمالك ووادي دجلة بث مباشر اليوم، بث حي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب دوري أبطال إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
مانشستر سيتي
x
21:45
فولهام
الدوري المصري الممتاز
حرس الحدود
0
x
15:00
0
المقاولون العرب
بتروجيت
0
x
17:30
0
مصر المقاصة
وادي دجلة
x
20:30
الزمالك
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الوحدة
0
x
17:25
0
الشباب
الاتحاد
0
x
18:50
0
الرائد
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/1/2018 5:50:02 PM