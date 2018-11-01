كورة ستار - مبث مباشر مباراة الزمالك ووادي دجلة يوتيوب بث مباشر 1-11-2018 live on line كول كورة Cool kora livehd7

استبعد السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، طارق حامد لاعب وسط الفريق من مواجهة وادى دجلة، المقرر لها مساء اليوم، على استاد بتروسبورت، فى الجولة الـ12 من بطولة الدورى الممتاز.

كورة ستار - مبث مباشر مباراة الزمالك ووادي دجلة يوتيوب بث مباشر 1-11-2018 live on line كول كورة Cool kora livehd7





اشتكى طارق حامد من إصابة فى المران الصباحى للزمالك اليوم، الذى يخوضه الفريق بشكل اعتيادى قبل المباريات ويكون تدريبا خفيفا ليقوم جروس باستبعاده من حساباته اليوم تجنبا لتفاقم الإصابة.

كورة ستار - مبث مباشر مباراة الزمالك ووادي دجلة يوتيوب بث مباشر 1-11-2018 live on line كول كورة Cool kora livehd7





وبذلك سيغيب طارق حامد عن الزمالك اليوم بعدما شارك أساسيا فى المباريات الماضية للفريق الأبيض فى مختلف البطولات.

كورة ستار - مبث مباشر مباراة الزمالك ووادي دجلة يوتيوب بث مباشر 1-11-2018 live on line كول كورة Cool kora livehd7