كورة ستار - مبث مباشر مباراة الزمالك ووادي دجلة يوتيوب بث مباشر 1-11-2018 live on line كول كورة Cool kora livehd7
كورة ستار - مبث مباشر مباراة الزمالك ووادي دجلة يوتيوب بث مباشر 1-11-2018 live on line كول كورة Cool kora livehd7
استبعد السويسرى كريستيان جروس
المدير الفنى للزمالك، طارق حامد لاعب وسط الفريق من مواجهة وادى دجلة، المقرر لها
مساء اليوم، على استاد بتروسبورت، فى الجولة الـ12 من بطولة الدورى الممتاز.
اشتكى طارق حامد من إصابة فى المران
الصباحى للزمالك اليوم، الذى يخوضه الفريق بشكل اعتيادى قبل المباريات ويكون
تدريبا خفيفا ليقوم جروس باستبعاده من حساباته اليوم تجنبا لتفاقم الإصابة.
وبذلك سيغيب طارق حامد عن الزمالك
اليوم بعدما شارك أساسيا فى المباريات الماضية للفريق الأبيض فى مختلف البطولات.
كورة ستار - مبث مباشر مباراة الزمالك ووادي دجلة يوتيوب بث مباشر 1-11-2018 live on line كول كورة Cool kora livehd7