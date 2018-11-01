line HD اون لاين HD مباراة الزمالك ووادي دجلة | مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة (بدون تقطيع)|مباراة الزمالك ووادي دجلة
الخميس 01/نوفمبر/2018 - 05:45 معيد طارق
يحل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك ضيفاً على نظيره وادي دجلة مساء اليوم – الخميس- ، ضمن منافسات الجولة الـ 12 بالدوري المصري الممتاز.
اون لاين HD مباراة الزمالك ووادي دجلة | مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة (بدون تقطيع)| مباراة الزمالك ووادي دجلة مباشر
موعد المباراة:
تقام المباراة في تمام الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة و العاشرة والنصف بتوقيت أبوظبي.
اون لاين HD مباراة الزمالك ووادي دجلة | مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة (بدون تقطيع)| مباراة الزمالك ووادي دجلة مباشر
ملعب المباراة:
ستقام المباراة على ملعب بتروسبورت الرياضي.
حكم المباراة:
اون لاين HD مباراة الزمالك ووادي دجلة | مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة (بدون تقطيع)| مباراة الزمالك ووادي دجلة مباشر
يدير لقاء اليوم طاقم تحكيم بقيادة محمود عاشور ويعاونه محمود أبوالرجال وعبد الفتاح عريشة، وأحمد العباسي حكماً رابعاً، وكل من محمد عادل ومحمد صابر حكماً خامسا.
اون لاين HD مباراة الزمالك ووادي دجلة | مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة (بدون تقطيع)| مباراة الزمالك ووادي دجلة مباشر
القنوات الناقلة:
سيتم بث المباراة عبر قناتي النيل الرياضية و On Sport HD.
يحتل وادي دجلة المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 17 نقطة.
اون لاين HD مباراة الزمالك ووادي دجلة | مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة (بدون تقطيع)| مباراة الزمالك ووادي دجلة مباشر
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