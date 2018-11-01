معتز البطاوي: سوء التوفيق حرمنا من الفوز على الشمس
أكد معتز البطاوي المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، على أن فريقه أدى مباراة جيدة أمام الشمس على الرغم من انتهاء اللقاء على واقع التعادل السلبي بدون أهداف.
وقال البطاوي في تصريحات له عقب نهاية اللقاء :"اللاعبون قدموا مباراة جيدة، وأهدروا العديد من الفرص، وكان من الممكن أن نحقق الفوز لو نجح اللاعبون في ترجمة الفرص التي أتيحت لهم".
وأضاف "لدينا مشكلة كبيرة للغاية في إضاعة الفرص بشكل غريب جدا، ونتمى في فترة التوقف أن نعالج هذه السلبية".
وتابع "المنافسة في مجموعة القاهرة صعبة للغاية وأكدت على اللاعبين منذ البداية أن تأشيرة الصعود للدوري الممتاز لن تحسم إلا في الأسابيع الأخيرة".
وأوضح "كان من السهل أن نحقق الفوز ونحصد الثلاث نقاط، لكن يمكن أن نقول بان سوء التوفيق السبب في التعادل".
وأتمنى حديثه "الكابتن رمضان السيد وجهازه المعاون سيحاول علاج الأخطاء التي يقع فيها اللاعبون، والقادم أفضل إن شاء الله".