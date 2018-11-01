معتز البطاوي: سوء التوفيق حرمنا من الفوز على الشمس

أكد معتز البطاوي المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، على أن فريقه أدى مباراة جيدة أمام الشمس على الرغم من انتهاء اللقاء على واقع التعادل السلبي بدون أهداف.





وقال البطاوي في تصريحات له عقب نهاية اللقاء :"اللاعبون قدموا مباراة جيدة، وأهدروا العديد من الفرص، وكان من الممكن أن نحقق الفوز لو نجح اللاعبون في ترجمة الفرص التي أتيحت لهم".



