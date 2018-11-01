"هجوم طيور" يمنع طائرة ليبية عن الخدمة (فيديو)

قال مدير الإدارة الفنية في الخطوط الليبية، خليفة علي الجهاني، إن هجوم طيور "Birds strike" أدى إلى إصابة عدد من ريش محركي الطائرة، الأمر الذي منع إقلاعها مجددا، حتى يتم استبدال هذه الريش، وإجراء الصيانة اللازمة.





وجاءت تصريحات الجهاني في بيان صادر عن الشركة، مساء أمس الأربعاء، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".