كورة ستار | بث حي livehd7 مشاهدة مباراة الاتحاد والرائد بث مباشر | رابط يلا شوت (liverpool) شاهد مباراة الاتحاد والرائد

يسعى الاتحاد لتسجيل أول انتصاراته هذا الموسم على حساب ضيفه الرائد مساء اليوم في افتتاح الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويصطدم الوحدة بضيفه الشباب الباحث عن ملاحقة أندية الصدارة، ويخشى الاتفاق صحوة مستضيفه الفيصلي، ويحل الفيحاء ضيفاً على الفتح جريح الجولة الأخيرة.





ويدخل الاتحاد لمواجهة المساء بعد خسارته مواجهة "الكلاسيكو" من الهلال في الجولة الأخيرة، وتوقف معها رصيده النقطي عند نقطتين في المركز الأخير على سُلّم الترتيب، وسيدخل أصحاب الأرض والجمهور لهذا اللقاء بكامل قوتهم بعد تعافي فهد المولد وفيلانويفا من الإصابة، وتحسُّن أداء الفريق بعد تولي الكرواتي سلافن بيليتش الإشراف الفني على الفريق، حيث بدت لمساته الفنية واضحة على الرغم من التعادل مع أحد في الجولة السادسة والخسارة أخيراً من الهلال.





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يلتقي فريقي الاتحاد والرائد على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في الساعة السابعة الا عشر دقائق بتوقيت القاهرة، الثامنة الا عشر دقائق بتوقيت مكة المكرمة، اليوم الخميس 1-11-2018 في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين .





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مقدمة عن اللقاء:

يدخل فريق اتحاد جدة مباراة اليوم وهو في وضع صعب للغاية، حيث يحتل الفريق المركز الأخير برصيد نقطتين بعد ست مباريات له في الدوري، تعادل في إثنين وخسر في 4، ولم يتذوق طعم الفوز حتى الآن، وسيكون هذا اللقاء الثالث لسلافين بيليتش، بعد مواجهتي أحد والهلال في الدوري، وسيسعى المدرب الكرواتي لتحقيق نتيجة إيجابية ليرضي جماهيره وعشاقه بعد الأداء السيء الذي قدمه الفريق في المباريات السابقة .





على الجانب الآخر يحتل الرائد المركز الحادي عشر برصيد 5 نقاط، جمعها من فوز وتعادلين وأربع هزائم، وسيدخل الفريق المباراة على أمل تحقيق الفوز وخطف الثلاث، نقاط مستغلًا الحالة السيئة التي يمر بها النمور، بتحقيق نتيجة إيجابية في هذا اللقاء ليتقدم في جدول الترتيب.





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التشكيل المتوقع:





من المتوقع أن يبدأ الاتحاد بتشكيل مكون من:

عساف القرني-منصور الحربي - ماثيو جيرمان - عون السلولي - حسن معاذ-كريم الأحمدي - جوناس

رومارينيو - كارلوس فيلانويفا - فهد المولد-أليكساندر بيشيتش.





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على الجانب الأخر سيخوض الرائد اللقاء بتشكيل مكون من:

عز الدين دوخة-عبد الله الشامخ - محمد العمري - هشام بلقروي - محمد عطوة

فرحان حساني - دانيال أمورا-صالح الشهري - سلطان السوادي - سلطان فرحان

أحمد حمودان.





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موعد المباراة والقنوات الناقلة:





تنطلق مباراة الاتحاد والرائد في الساعة السابعة الا عشر دقائق بتوقيت القاهرة، الثامنة الا عشر دقائق بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر قناة KSA Sport.





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