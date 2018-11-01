 مشاهدة livehd7 الان بدون تقطيع بث مباراة الزمالك اليوم (كول كورة) بث مباشر مباراة الزمالك ووادي دجلة كورة اون لاين ستار 

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قرر لاعبو الزمالك المصابون، المقرر غيابهم عن مباراة وادى دجلة فى الثامنة والنصف مساء اليوم ضمن الأسبوع الـ 12 لمسابقة الدورى المصرى الممتاز، التواجد فى ملعب بتروسبورت لمؤازرة زملائهم خلال اللقاء.

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وشهدت قائمة الزمالك لمباراة وادى دجلة غياب الثنائى محمود عبد الرحيم جنش حارس المرمى، ومحمود حمدى الونش المدافع، نظراً لإصابة الأول بكدمة فى الركبة والثانى بمزق فى العضلة الخلفية.

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وضمت قائمة الزمالك لمباراة وادى دجلة كلاً من:

فى حراسة المرمى: عماد السيد – عمر صلاح

خط الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغنى – حازم إمام – حمدى النقاز – أحمد فتوح - بهاء مجدى

خط الوسط: طارق حامد - محمد عنتر – محمود كهربا – فرجانى ساسى – أيمن حفنى – محمود عبد العزيز – إبراهيم حسن – حميد أحداد – محمد إبراهيم – محمد حسن

خط الهجوم: كاسونجو – يوسف أوباما – عمر السعيد.

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