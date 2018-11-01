وزارة البيئة: تجميع 90 % من قش الأرز في 6 محافظات رئيسية (صور)





قال الدكتور محمد صلاح رئيس جهاز شئون البيئة، التابع لوزارة البيئة، إن السحابة السوداء لم تظهر هذا العام بالمعدلات المعتادة، مشيرا إلى أن الوزارة نجحت خلال هذا العام فى تجميع 90% من قش الأرز فى 6 محافظات رئيسية يتم زراعة الأرز بها، هم: القليوبية، الشرقية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، البحيرة، بجانب عمل جولات ميدانية بها للتنسيق مع المحافظات والمنشآت الصناعية.









وأضاف صلاح، خلال كلمته بمؤتمر وزارة البيئة لإعلان انتهاء موسم السحابة السوداء، أن المساحة المنزرعة بالأرز أقل من العام الماضي، لكن ما تم تقليله من مساحات الأرز تم زراعته بمحاصيل أخرى تولد مخلفات زراعية، موضحا أنه تم فتح خلال هذا العام 504 موقع لجمع قش الأرز، لافتا إلى أن الوزارة تلقت هذا العام 245 شكوى، مقابل 798 فى عام 2017.





وتابع: كان لدى وزارة البيئة رؤية للتعامل مع هذا الموسم تعتمد على عدة محاور أبرزها: خفض حدة نوبات تلوث البيئة خلال فصل الخريف، وتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية، باعتبارها منتج زراعي، وذلك من خلال التنسيق بين الوزارات والمحافظات، وتطبيق ومنظومة قوية لجمع أكبر كم من المخلفات الناتجة عن قش الأرز، السيطرة على الحرق المكشوف، الحد من عوادم المركبات وانبعاثات المنشآت الصناعية، والتطوير المستمر لمنظومة المخلفات الزراعية بالدلتا والصعيد.



