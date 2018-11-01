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اتفاق العراق والأردن على ضرورة حماية الحدود

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 05:36 م
اتفاق العراق والأردن على ضرورة حماية الحدود
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وكالات
 
اتفق وزيرا الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، والأردني أيمن الصفدي، اليوم الخميس، على جملة برامج تقضي بتشكيل لجان مشتركة لتطوير مجالات التعاون الأمني وحماية الحدود، وتنشيط التجارة البينية، وتسهيل منح سمات الدخول للوافدين من كلا البلدين.



وقال الحكيم، في تصريح صحافي عقب اجتماعه مع وزيرالخارجية الأردني: "بحثنا مجالات التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والربط الكهربائي ومساهمة الشركات الأردنية في إعادة إعمار العراق".


وأضاف: "متفائل بتطوير العلاقات الثنائية إلى آفاق أوسع، بما يخدم تطلـعات البلدين".

من جانبه، أكد الصفدي "وقوف الأردن إلى جانب العراق في مواجهة الإرهاب والمساهَمة في إعادة إعمار البُنى التحتية للمناطق المحررة من عصابات داعش الإرهابية".


وقال: "حملني الملك عبد الله الثاني رسالة يؤكد فيها دعم الأردن للعراق في المجالات كافة لأن العراق المستقر، ركيزة مهمة لاستقرار المنطقة والعالم".


وبحسب بيان صحفي لوزارة الخارجية، اتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة على مُستوى وكيل وزارة لتعزيز العلاقات الثنائية بين بغداد وعمان، والارتقاء بها إلى ما يلبي طموح الشعبين الشقيقين، كما اتفقا على أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مجال الأمن وحماية الحدود وتنشيط التجارة البينية، وتسهيل منح تأشيرات الدخول "الفيزا" للوافدين من كلا البلدين.
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