أما على الجانب المقابل لم يعرف فريق الرائد طعم الانتصار على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر خمس مباريات خاضها، وفي مقابل ذلك تعرض فريق الرائد إلى الخسارة في ثلاث مباريات أخرى، كما سقط فريق الرائد في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.





ويحتل فريق الاتحاد في الوقت الحالي المركز الأخير في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين مع امتلاك في رصيده نقطتين فقط لا غير، وفي مقابل ذلك يحتل فريق الرائد في الوقت الحالي المركز الحادي عشر في جدول الترتيب.





يلا شوت مشاهدة مباراة الاتحاد والرائد HD | مباشر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان | لايف الاتحاد ضد الرائد رابط HD





ومن المقرر أن يتم نقل مباراة فريق الاتحاد مع ضيفه فريق الرائد عبر قناة KSA Sports HD1 المجانية، وذلك في تمام الساعة 18:50 مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية وأيضاً الساعة 19:50 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.





يلا شوت مشاهدة مباراة الاتحاد والرائد HD | مباشر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان | لايف الاتحاد ضد الرائد رابط HD





يلتقي فريقي الاتحاد والرائد على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في الساعة السابعة الا عشر دقائق بتوقيت القاهرة، الثامنة الا عشر دقائق بتوقيت مكة المكرمة، اليوم الخميس 1-11-2018 في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين .





يلا شوت مشاهدة مباراة الاتحاد والرائد HD | مباشر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان | لايف الاتحاد ضد الرائد رابط HD





مقدمة عن اللقاء:

يدخل فريق اتحاد جدة مباراة اليوم وهو في وضع صعب للغاية، حيث يحتل الفريق المركز الأخير برصيد نقطتين بعد ست مباريات له في الدوري، تعادل في إثنين وخسر في 4، ولم يتذوق طعم الفوز حتى الآن، وسيكون هذا اللقاء الثالث لسلافين بيليتش، بعد مواجهتي أحد والهلال في الدوري، وسيسعى المدرب الكرواتي لتحقيق نتيجة إيجابية ليرضي جماهيره وعشاقه بعد الأداء السيء الذي قدمه الفريق في المباريات السابقة .





على الجانب الآخر يحتل الرائد المركز الحادي عشر برصيد 5 نقاط، جمعها من فوز وتعادلين وأربع هزائم، وسيدخل الفريق المباراة على أمل تحقيق الفوز وخطف الثلاث، نقاط مستغلًا الحالة السيئة التي يمر بها النمور، بتحقيق نتيجة إيجابية في هذا اللقاء ليتقدم في جدول الترتيب.





يلا شوت مشاهدة مباراة الاتحاد والرائد HD | مباشر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان | لايف الاتحاد ضد الرائد رابط HD





التشكيل المتوقع:





من المتوقع أن يبدأ الاتحاد بتشكيل مكون من:

عساف القرني-منصور الحربي - ماثيو جيرمان - عون السلولي - حسن معاذ-كريم الأحمدي - جوناس

رومارينيو - كارلوس فيلانويفا - فهد المولد-أليكساندر بيشيتش.





يلا شوت مشاهدة مباراة الاتحاد والرائد HD | مباشر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان | لايف الاتحاد ضد الرائد رابط HD





على الجانب الأخر سيخوض الرائد اللقاء بتشكيل مكون من:

عز الدين دوخة-عبد الله الشامخ - محمد العمري - هشام بلقروي - محمد عطوة

فرحان حساني - دانيال أمورا-صالح الشهري - سلطان السوادي - سلطان فرحان

أحمد حمودان.





يلا شوت مشاهدة مباراة الاتحاد والرائد HD | مباشر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان | لايف الاتحاد ضد الرائد رابط HD





موعد المباراة والقنوات الناقلة:





تنطلق مباراة الاتحاد والرائد في الساعة السابعة الا عشر دقائق بتوقيت القاهرة، الثامنة الا عشر دقائق بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر قناة KSA Sport.







































