وينتظر فريق الاتحاد أربع مباريات هامة للغاية في الفترة القليلة القادمة في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين بعد مباراته المقبلة مع نظيره فريق الرائد، حيث يواجه فريق الاتحاد في المباراة الأولى مضيفه فريق الفيحاء.

وفي المباراة الثانية سوف يواجه فريق الاتحاد ضيفه فريق الأهلي، وفي المباراة الثالثة سوف يواجه فريق الاتحاد مضيفه فريق الحزم، أما المباراة الرابعة سوف تجمع بين فريق الاتحاد وبين ضيفه فريق الفيصلي.





ومن المتوقع أن تتكون تشكيلة فريق الاتحاد في هذه المباراة على النحو التالي: عساف القرني / ماثيو / تياغو / أحمد عسيري / عون / كريم الأحمدي / رومارينهو / جوناس / خورخي فالديفيا / عمر المزيعل / ألكسندر بيزيتش.





رابط كورة لايف مباراة الاتحاد والرائد بث مباشر live on line – كول كورة AL AHLY | دوري كأس الأمير محمد بن سلمان





يلتقي فريقي الاتحاد والرائد على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في الساعة السابعة الا عشر دقائق بتوقيت القاهرة، الثامنة الا عشر دقائق بتوقيت مكة المكرمة، اليوم الخميس 1-11-2018 في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين .





رابط كورة لايف مباراة الاتحاد والرائد بث مباشر live on line – كول كورة AL AHLY | دوري كأس الأمير محمد بن سلمان





مقدمة عن اللقاء:

يدخل فريق اتحاد جدة مباراة اليوم وهو في وضع صعب للغاية، حيث يحتل الفريق المركز الأخير برصيد نقطتين بعد ست مباريات له في الدوري، تعادل في إثنين وخسر في 4، ولم يتذوق طعم الفوز حتى الآن، وسيكون هذا اللقاء الثالث لسلافين بيليتش، بعد مواجهتي أحد والهلال في الدوري، وسيسعى المدرب الكرواتي لتحقيق نتيجة إيجابية ليرضي جماهيره وعشاقه بعد الأداء السيء الذي قدمه الفريق في المباريات السابقة .





على الجانب الآخر يحتل الرائد المركز الحادي عشر برصيد 5 نقاط، جمعها من فوز وتعادلين وأربع هزائم، وسيدخل الفريق المباراة على أمل تحقيق الفوز وخطف الثلاث، نقاط مستغلًا الحالة السيئة التي يمر بها النمور، بتحقيق نتيجة إيجابية في هذا اللقاء ليتقدم في جدول الترتيب.





رابط كورة لايف مباراة الاتحاد والرائد بث مباشر live on line – كول كورة AL AHLY | دوري كأس الأمير محمد بن سلمان





التشكيل المتوقع:





من المتوقع أن يبدأ الاتحاد بتشكيل مكون من:

عساف القرني-منصور الحربي - ماثيو جيرمان - عون السلولي - حسن معاذ-كريم الأحمدي - جوناس

رومارينيو - كارلوس فيلانويفا - فهد المولد-أليكساندر بيشيتش.





رابط كورة لايف مباراة الاتحاد والرائد بث مباشر live on line – كول كورة AL AHLY | دوري كأس الأمير محمد بن سلمان





على الجانب الأخر سيخوض الرائد اللقاء بتشكيل مكون من:

عز الدين دوخة-عبد الله الشامخ - محمد العمري - هشام بلقروي - محمد عطوة

فرحان حساني - دانيال أمورا-صالح الشهري - سلطان السوادي - سلطان فرحان

أحمد حمودان.





رابط كورة لايف مباراة الاتحاد والرائد بث مباشر live on line – كول كورة AL AHLY | دوري كأس الأمير محمد بن سلمان





موعد المباراة والقنوات الناقلة:





تنطلق مباراة الاتحاد والرائد في الساعة السابعة الا عشر دقائق بتوقيت القاهرة، الثامنة الا عشر دقائق بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر قناة KSA Sport.



















