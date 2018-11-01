مشاهدة مباراة الزمالك (الدوري المصري الممتاز) zamalek اليوم | بث مباشر الزمالك الآن بجودة HD

رفض الجهاز الفنى لفريق الزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، التدريب على ملعب بتروسبورت قبل مباراة وادى دجلة المقرر لها بعد غدٍ الخميس بالأسبوع الـ12 لمسابقة الدورى الممتاز.





مشاهدة مباراة الزمالك (الدوري المصري الممتاز) zamalek اليوم | بث مباشر الزمالك الآن بجودة HD





وتقرر إقامة مباراة الزمالك ووادى دجلة بملعب بتروسبورت بدلاً من استاد السلام كما كان مقرر فى وقت سابق بعدما قام الفريق الدجلاوى بتغيير ملعب مبارياته بمسابقة الدورى ليكون بتروسبورت بدلاً من الكلية الحربية.





مشاهدة مباراة الزمالك (الدوري المصري الممتاز) zamalek اليوم | بث مباشر الزمالك الآن بجودة HD





وقرر جروس إقامة مران الزمالك الأخير قبل مباراة دجلة بملعب النادى فى ميت عقبة بدلاً من التدريب فى استاد بتروسبورت خاصة أن الفريق خاض على الملعب الأخير العديد من المباريات واللاعبين يجيدون اللعب عليه .





مشاهدة مباراة الزمالك (الدوري المصري الممتاز) zamalek اليوم | بث مباشر الزمالك الآن بجودة HD