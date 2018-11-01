قطع آرسنال بقيادة المدرب أوناي إيمري مشواراً طويلاً منذ هزيمته في أول مباراتين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، هذا الموسم ويخوض اختباراً كبيراً لإمكاناته عندما يستضيف ليفربول صاحب السجل الخالي من الهزيمة.



ولم يفقد فريق المدرب يورغن كلوب، الذي يحتل المركز الثاني متأخراً بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي حامل اللقب، نقاطاً سوى أمام المتصدر وتشيلسي في أول 10 مباريات إذ يسعى للقبه الأول في دوري الأضواء منذ 1990.



وتغلب سيتي وتشيلسي على آرسنال في أول مباراتين لإيمري مع آرسنال بعد توليه المسؤولية عقب رحيل الفرنسي أرسين فينغر.



وتأقلم آرسنال سريعاً مع أسلوب المدرب الإسباني وتوقفت مسيرته بالانتصار في 11 مباراة متتالية بعد ذلك بجميع المسابقات بالتعادل 2-2 مع كريستال بالاس الأحد الماضي.



لكن ليفربول يتباهى بعودة مهاجمه محمد صلاح للتسجيل بينما يتمنى إيمري شفاء المدافع هيكتور بليرين من مشكلة عضلية.



وكان إستاد فيتاليتي نحساً على منافسي بورنموث بقيادة المدرب إيدي هاو إذ لم يخسر الفريق على أرضه حتى الآن هذا الموسم ويحتل المركز السادس.



وجاءت هزيمته الأخيرة على أرضه في أبريل (نيسان) أمام مانشستر يونايتد الذي يحل ضيفاً عليه يوم السبت، وشهدت تلك المواجهة هز المهاجم روميلو لوكاكو الشباك وسيسعى لوضع حد لابتعاده عن التسجيل في آخر 9 مباريات بجميع المسابقات.



ويقبع يونايتد في المركز الثامن بعد بداية سيئة هذا الموسم لكنه عزز ثقته بفوز مهم يوم الأحد، على إيفرتون الذي يأمل في انتفاضة على أرضه ضد برايتون آند هوف ألبيون.



ويجب على فريق المدرب ماركو سيلفا العثور على وسيلة لإيقاف المهاجم المتألق جلين موراي الذي أحرز 6 من 11 هدفاً لبرايتون هذا الموسم ويحتل الفريق المركز 11 متأخراً بنقطة عن إيفرتون.



ويأتي ولفرهامبتون واندرارز بينهما في الترتيب بعدما خسر في آخر مباراتين بعد البداية الرائعة ويستضيف توتنهام هوتسبير يوم السبت.



ويلعب وست هام يونايتد، الذي خسر 3-1 أمام توتنهام في كأس رابطة الأندية الإنجليزية أمس الأربعاء، ضد بيرنلي ولدى كل فريق 8 نقاط من عشر مباريات ويتطلع كل منهما لأول فوز في أربع مباريات.



لكن هذا الموقف يعتبر جيداً مقارنة بموقف نيوكاسل يونايتد صاحب المركز قبل الأخير ويستضيف واتفورد الذي لم يخسر أمامه في آخر 4 مواجهات بالدوري.



ويحل ليستر سيتي ضيفاً على كارديف سيتي يوم السبت، بعدما قرر خوض المباراة عقب مقتل فيكاي سريفادهانابرابا مالك النادي وأربعة آخرين في حادث تحطم طائرته الهليكوبتر.



ويستضيف مانشستر سيتي منافسه ساوثامبتون يوم الأحد فيما يحل كريستال بالاس ضيفاً على تشيلسي بإستاد ستامفورد بريدج.