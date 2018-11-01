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بيطري البحر الأحمر يشن حملات استباقية للحفاظ على المحافظة من أنفلوانزا الطيور (صور)

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 05:29 م
بيطري البحر الأحمر يشن حملات استباقية للحفاظ على المحافظة من أنفلوانزا الطيور (صور)
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محمد طه
 
شنت مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر حملة مكبرة علي المنافذ ومحلات بيع الطيور الحيه وذلك للوقاية من أنفلونزا الطيور والحافظ علي المحافظة من ضمن المحافظات الخاليه من الفيروس، وذلك طبقا لتعليمات اللواء احمد عبدالله محافظ البحر الأحمر.

حيث ترأس الدكتور فتحي سلمى صهبي مدير مديرية الطب البيطري حملة علي محلات بيع الطيور والمزارع وبعض منافذ مدينة الغردقة وذلك حرصا على بقاء محافظة البحر الأحمر من المحافظات الخالية من انفلوانزا الطيور.

وقال "سلمي" بدأت مديرية الطب البيطرى البحر الاحمر بوضع إجراءات استباقية لمواجهة انفلونزا الطيور ومنها
منع مرور السيارات المحملة بالطيور الا إذا كانت تحمل تصاريح للنقل معتمدة من مديرية الطب البيطري وذلك وفقا للقانون، المتابعة الدورية للمزارع وأخذ عينات ما قبل البيع واصدار التصاريح للعينات السلبية، تكثيف أعمال النظافة ورش الرياشات والعشش والإجراءات الصحية للتخلص من مخلفات الطيور باتباع الطرق الآمنه.


وكذلك تكثيف حملات التوعية بالتعامل الأمن مع الطيور من حيث التربية والذبح والتخلص الأمن من المخلفات، إعادة تفعيل لجنة انفلونزا الطيور والتي شكلت بقرار من المحافظ رقم٨٩٢ لسنة ٢٠١٧.

وناشد مدير الطب البيطري المواطنين التعاون معنا والاستفسار أو الابلاغ عن أي حالات اشتباه التواصل علي الارقام الاتيه٠٦٥٣٥٥٩٠٤٣٠٦٥٣٥٤٦٤٩٦.
بيطري البحر الأحمر يشن حملات استباقية للحفاظ على المحافظة من أنفلوانزا الطيور (صور)
بيطري البحر الأحمر يشن حملات استباقية للحفاظ على المحافظة من أنفلوانزا الطيور (صور)
بيطري البحر الأحمر يشن حملات استباقية للحفاظ على المحافظة من أنفلوانزا الطيور (صور)
بيطري البحر الأحمر يشن حملات استباقية للحفاظ على المحافظة من أنفلوانزا الطيور (صور)
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