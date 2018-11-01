مي عزالدين تتعاقد على "البرنسيسة بيسة" لرمضان 2019

اختارت النجمة مي عزالدين، مسلسلها الجديد والذي يحمل عنوان "البرنسيسة بيسة"، والمقرر أن تشارك به فى دراما رمضان 2019، وهو من سيناريو وحوار مصطفى عمر، وفاروق هاشم، ويقوم بإخراجه أكرم فريد، ومن إنتاج شركة "سينرجى" للمنتج الكبير تامر مرسى فى تعاونه الثانى على التوالى مع مى عز الدين، ومن إشراف حسام شوقى.

وحالياً يتم عقد جلسات عمل بين صناع المسلسل من أجل الاستقرار على كافة التفاصيل الخاصة بالحبكة الدرامية للمسلسل قبل انطلاق تصويره مع مطلع العام الجديد، لاسيما وأن مى عز الدين تظهر فى دور فتاة "شعبية".

ويُعد مسلسل "البرنسيسة بيسة" التعاون الأول درامياً الذى يجمع بين مى عز الدين والمخرج أكرم فريد عقب ان تعاونا من قبل فى السينما وقدما 3 افلام وهم "فرح"، و"أيظن"، والجزء الأول من "عمر وسلمى".

يذكر أن النجمة مى عز الدين قدمت فى شهر رمضان الماضى مسلسل "رسايل"، والذى حقق نجاحاً كبيراً وحصد إشادة النقاد والجمهور معاً، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج شركة "سينريجى" للمنتج تامر مرسى، وإخراج إبراهيم فخر.