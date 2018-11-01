عاجل- السعودية| معلم بالطائف يزيل تجمعات المياه بفناء المدرسة (فيديو)

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ضرب أحد المعلمين بإحدى مدارس الطائف، مثلًا في التفاني في العمل والحرص على مصلحة الطلاب؛ وذلك بقيامه بتنظيف فناء المدرسة من آثار المطر، حتى يمارس الطلبة أنشطتهم المعتادة.

ووثق مقطع فيديو تم تداوله خلال الساعات الماضية، قيام معلم التربية البدنية فواز الحارثي، وهو يزيل المياه من الفناء المخصص للألعاب الرياضية.

وأوضح نشطاء تداولوا المقطع، أن مدير المدرسة طلال بن مبارك هو مصور الفيديو، والذي ظهر صوته في المقطع وهو يقول: "أشكر الأستاذ فواز".

وكان مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة، أهاب بالمواطنين والمقيمين، اليوم الخميس، أخذ الحيطة والحذر، نظرًا لتعرض محافظات المنطقة لتقلبات جوية ونشاط في الرياح السطحية، ما يؤدي لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، وإثارة الأتربة والغبار، وتَدَنٍّ في الرؤية الأفقية، تستمر حتى يوم السبت المقبل.

يُذكر أن صحيفة "عاجل" لا يمكنها التثبُّت من مدى صحة الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا مكان أو زمان تصويرها، كما لا يعبِّر الفيديو بالضرورة عن وجهة نظر الصحيفة.

المصدر:- صحيفة عاجل



