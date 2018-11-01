بث مباشر HD لايف | مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة 1-11-2018 في الدوري المصري | مجاناً عبر On Sport HD |كورة اون لاين

تقرر إقامة مباراة الزمالك ووادى دجلة المقرر لها بعد غد الخميس بالأسبوع الـ12 لمسابقة الدورى الممتاز بملعب بتروسبورت بدلا من استاد السلام كما كان مقررا فى وقت سابق.

بث مباشر HD لايف | مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة 1-11-2018 في الدوري المصري | مجاناً عبر On Sport HD |كورة اون لاين

وقام نادى وادى دجلة بتغيير ملعبه فى مباريات الدورى الممتاز ليكون بتروسبورت وليس السلام وتلقى نادى الزمالك خطابا رسميا من اتحاد الكرة يفيد بإقامة مباراة الفريقين مساء الخميس المقبل بملعب بتروسبورت .

بث مباشر HD لايف | مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة 1-11-2018 في الدوري المصري | مجاناً عبر On Sport HD |كورة اون لاين

وسبق وحدد وادى دجلة ملعب السلام لاستضافة مبارياته أمام الزمالك والأهلى نظرا لخوضه باقى المباريات على ملعب الكلية الحربية، لكن بعد نقل جميع مباريات دجلة لملعب بتروسبورت تقرر إقامة مباراتى الأهلى والزمالك على الملعب الأخير وليس استاد السلام.