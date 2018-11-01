جاري الآن.. شاهد مباراة الاتحاد والرائد HD | بث مباشر الاتحاد kora on line

يلتقي فريقي الاتحاد والرائد على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في الساعة السابعة الا عشر دقائق بتوقيت القاهرة، الثامنة الا عشر دقائق بتوقيت مكة المكرمة، اليوم الخميس 1-11-2018 في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين .

مقدمة عن اللقاء:

يدخل فريق اتحاد جدة مباراة اليوم وهو في وضع صعب للغاية، حيث يحتل الفريق المركز الأخير برصيد نقطتين بعد ست مباريات له في الدوري، تعادل في إثنين وخسر في 4، ولم يتذوق طعم الفوز حتى الآن، وسيكون هذا اللقاء الثالث لسلافين بيليتش، بعد مواجهتي أحد والهلال في الدوري، وسيسعى المدرب الكرواتي لتحقيق نتيجة إيجابية ليرضي جماهيره وعشاقه بعد الأداء السيء الذي قدمه الفريق في المباريات السابقة .

جاري الآن.. شاهد مباراة الاتحاد والرائد HD | بث مباشر الاتحاد kora on line





على الجانب الآخر يحتل الرائد المركز الحادي عشر برصيد 5 نقاط، جمعها من فوز وتعادلين وأربع هزائم، وسيدخل الفريق المباراة على أمل تحقيق الفوز وخطف الثلاث، نقاط مستغلًا الحالة السيئة التي يمر بها النمور، بتحقيق نتيجة إيجابية في هذا اللقاء ليتقدم في جدول الترتيب.

التشكيل المتوقع:

من المتوقع أن يبدأ الاتحاد بتشكيل مكون من:

عساف القرني-منصور الحربي - ماثيو جيرمان - عون السلولي - حسن معاذ-كريم الأحمدي - جوناس

رومارينيو - كارلوس فيلانويفا - فهد المولد-أليكساندر بيشيتش.

جاري الآن.. شاهد مباراة الاتحاد والرائد HD | بث مباشر الاتحاد kora on line





على الجانب الأخر سيخوض الرائد اللقاء بتشكيل مكون من:

عز الدين دوخة-عبد الله الشامخ - محمد العمري - هشام بلقروي - محمد عطوة

فرحان حساني - دانيال أمورا-صالح الشهري - سلطان السوادي - سلطان فرحان

أحمد حمودان.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة الاتحاد والرائد في الساعة السابعة الا عشر دقائق بتوقيت القاهرة، الثامنة الا عشر دقائق بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر قناة KSA Sport.





جاري الآن.. شاهد مباراة الاتحاد والرائد HD | بث مباشر الاتحاد kora on line