بعد حالة من الجدل.. الأمن يتوصل لصاحب لافته "بحبك يا هاجر" والخطاط كلمة السر

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، في القبض على صاحب اللافتة المعلقه أمام كلية الهندسة جامعة المنوفية، المدون عليها "بحبك يا هاجر"، والتى أثارت جدلا منذ عدة أيام بين الطلبة.

وتحرر المحضر رقم 6427 لسنة 2018 جنح منوف، بتهمة تعليق إعلان بدون الحصول على ترخيص، وجاري العرض على النيابة.

تهديد هويته

وقال اللواء سمير أبوزامل مدير أمن المنوفية، إن تحريات المباحث توصلت إلى مكتب الطباعة الذي طبع اللافتة، وحصلت على معلومات عن صاحب اللافتة إضافة إلى مراجعة كاميرات المراقبة في المنطقة المحيطة بكلية الهندسة، تبين أن من علَّق اللافتة مشرف أمن بالكلية.

القبض عليه

وتمكنت إدارة البحث الجنائى بالمديرية من خلال التحريات، من القبض على صاحب اللافتة ويدعى "أحمد م ا" مشرف أمن بكلية الهندسة جامعة المنوفية، بعد تحديد هويته من خلال الخطاط مصمم اللافته .

التحريات تشكف هويه الطالبة

كما أشارت التحريات إلى أن المتهم، قام بكتابة تلك العبارات للفت انتباه طالبة بالفرقة الأولى بكلية الهندسة تدعى "هاجر . ط" ، وهي لا تعلم أنها المقصوده بهذه العبارات.

اعترافات مشرف الأمن

واعترف الشاب بحبه للطالبة دون علمها، وأنه قام بتعليق اللافته أمام الكلية حتى تشاهدها لدي خروجها، ولم يكن يعلم أن تعليق لافته بدون تصريح سيعرضه للمسائلة القانونية.