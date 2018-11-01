كول كورة HD مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر الان| اهم مباريات الدوري المصري اليوم مباشر| شاهد Al Zamalek الآن

ينقل موقع الفجر الرياضي خدمة بث مباشر مباراة الزمالك أمام وادي دجلة مساء اليوم الخميس في بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2018-2019.





مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر الان| اهم مباريات الدوري المصري اليوم مباشر| شاهد Al Zamalek الآن

قبل انطلاق مباراة الزمالك ووادى دجلة، يحتل الأبيض المركز الثانى بجدول مسابقة الدورى المصرى برصيد 17 نقطة، حيث خاض 8 مباريات فاز فى 5، تعادل فى 2 ، خسر واحدة، سجل 16 هدف، واستقبلت شباكه 5 أهداف، فى المقابل يحتل الفريق الدجلاوى المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة، حيث خاض 11 مباراة فاز فى 3، تعادل فى 2، خسر 6 لقاءات، أحرز 10 أهداف، واستقبلت شباكه 15 هدف.





الزمالك الأكثر تسجيلا فى شباك وادى دجلة

مباريات الزمالك ووادى دجلة السابقة شهدت تفوق ملحوظا للفريق الأبيض فى عدد الأهداف المسجلة، حيث سجل أبناء ميت عقبة 26 هدفًا فى شباك الدجلاوية خلال 16 مواجهة سابقة بينما استقبلت شباكه 9 أهداف فقط.





الزمالك لا يعرف الخسارة أمام وادى دجلة

مباراة الزمالك ووادى دجلة الليلة تحمل رقم 17 فى المواجهات المباشرة حيث التقى الفريقين فى 16 لقاء بواقع 13 مواجهة فى الدورى الممتاز وثلاثة فى كأس مصر، وحقق الأبيض الفوز فى 10 مباريات فيما حسم التعادل نتيجة 6 مباريات ولم يفز الفريق الدجلاوى فى أى مباراة .





التشكيل المتوقع للزمالك أمام وادى دجلة

يعد التشكيل الأقرب للزمالك فى مباراة وادى دجلة مكون من عماد السيد فى حراسة المرمى وبهاء مجدى و محمود علاء و محمد عبد الغنى وحمدى النقاز و طارق حامد وفرجانى ساسى و محمود كهربا ويوسف أوباما و إبراهيم حسن و كاسونجو .





التشكيل المتوقع لوادى دجلة أمام الزمالك

بينما يعد التشكيل المتوقع لفريق وادى دجلة فى مواجهة الزمالك مكون من : محمد عبد المنصف، فى حراسة المرمى وأسامة العزب وخالد رضا ومحمود مرعى وسيد سالم ومحمد عبد العاطى ومحمد محمود وبوزاس وكريم ممدوح وإبراهيما نداى ودودو الجباس.

مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر الان| اهم مباريات الدوري المصري اليوم مباشر| شاهد Al Zamalek الآن

