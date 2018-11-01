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يلا كورة اون لاين | مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة مباشر | اونلاين الدوري المصري | شاهد مباراة الزمالك الآن | يلا شوت

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 03:56 م
يلا كورة اون لاين | مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة مباشر | اونلاين الدوري المصري | شاهد مباراة الزمالك الآن | يلا شوت
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عمرو عادل
 
مباريات الزمالك ووادى دجلة السابقة شهدت تفوق ملحوظا للفريق الأبيض فى عدد الأهداف المسجلة، حيث سجل أبناء ميت عقبة 26 هدفًا فى شباك الدجلاوية خلال 16 مواجهة سابقة بينما استقبلت شباكه 9 أهداف فقط.
يلا كورة اون لاين | مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة مباشر | اونلاين الدوري المصري | شاهد مباراة الزمالك الآن | يلا شوت
يعد التشكيل الأقرب للزمالك فى مباراة وادى دجلة مكون من عماد السيد فى حراسة المرمى وبهاء مجدى و محمود علاء و محمد عبد الغنى وحمدى النقاز و طارق حامد وفرجانى ساسى و محمود كهربا ويوسف أوباما و إبراهيم حسن و كاسونجو .
يلا كورة اون لاين | مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة مباشر | اونلاين الدوري المصري | شاهد مباراة الزمالك الآن | يلا شوت
بينما يعد التشكيل المتوقع لفريق وادى دجلة فى مواجهة الزمالك مكون من : محمد عبد المنصف، فى حراسة المرمى وأسامة العزب وخالد رضا ومحمود مرعى وسيد سالم ومحمد عبد العاطى ومحمد محمود وبوزاس وكريم ممدوح وإبراهيما نداى ودودو الجباس.
يلا كورة اون لاين | مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة مباشر | اونلاين الدوري المصري | شاهد مباراة الزمالك الآن | يلا شوت
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