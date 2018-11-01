ضبط عاطل بحوزته بندقية خرطوش بشبين القناطر

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، من ضبط عاطل بحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش ماركة شوت جن بشبين القناطر.



تلقي اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم محمد عبد الله رئيس مباحث مركز شبين القناطر بضبط ه ن ع سن 39 عاطل ومقيم بندر شبين دائرة المركز المطلوب التنفيذ عليه في القضيه رقم 2565 لسنة 2016م جنايات وبحوزته سلاح ناري بندقيه خرطوش ماركة شوت جن تحمل رقم 11064wk تركي الصنع وعدد 4 طلقة من ذات العيار وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع.



تحرر عن ذلك المحضر رقم 24941 لسنة 2018م جنح مركز شبين القناطر وتولت النيابة التحقيق.

