رابط يلا شوت مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر Live – كورة أون لاين Zamalek | بث مباشر قناة On Sport HD بدون تقطيع لايف

على الجانب الأخر، يسعى الفريق الدجلاوى لتعويض الخروج من مسابقة كأس مصر، بعد الخسارة من مصر المقاصة بنتيجة 2 / 1 فى دور الـ 16، بتحقيق الفوز على الزمالك، وإعادة الروح للاعبين، حيث شدد تاكيس جونيس المدير الفنى لدجلة على ضرورة التركيز طوال الـ 90 دقيقة، وعدم ترك المساحات أمام لاعبو الأبيض خاصة وإن معظهم يمتاز بالمهارة والسرعات العالية، والتى قد تؤدى إلى وقوع دفاع دجلة فى مأزق خاصة وأن طريقة الخواجة تعتمد على بناء الهجمة من قدم محمد عبد المنصف حارس المرمى.

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في مواجهة مثيرة ينتظرها عشاق الكرة المصرية، يلتقي فريقي الزمالك ووادي دجلة على ملعب بتروسبورت في الثامنة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الخميس 1-11-2018 في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز 2018-2019.

مقدمة عن اللقاء الزمالك ووادي دجلة:

يدخل فريق الزمالك مباراة اليوم وهو يعيش حالة فنية مميزة، بعدما تأهل لدور الـ8 لبطولة كأس مصر وحقق فوزا مطمئنا على الاتحاد السكندري في ذهاب البطولة العربية، ويسعى الزمالك لخطف صدارة المسابقة في مباراة اليوم حيث يحتل الأبيض المركز الثاني برصيد 17 نقطة، بعد أن فاز في 5 مباريات وتعادل في إثنين وتلقى هزيمة في مباراة وحيدة.

على الجانب الآخر يدخل وادي دجلة مباراة اليوم، وهو يحتل المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة، بعد 11 جولة، فاز في ثلاث مباريات وتعادل في إثنين بينما تلقى 6 هزائم، وسيدخل هذه المواجهة على أمل تحقيق نتيجة إيجابية، والخروج بنقطة واحدة من المباراة على أقل تقدير

التشكيل المتوقع:

يدخل فريق الزمالك مباراة اليوم بتشكيل مكون من كلا من:محمود جنش-بهاء مجدي - محمود علاء - محمد عبد الغني - حمدي النقاز-طارق حامد - فرجاني ساسي- محمود كهربا - يوسف أوباما - إبراهيم حسن-كابونجو كاسونجو.

بينما سيخوض فريق وادي دجلة مباراة اليوم بتشكيل مكون من:خالد وليد-عمرو صالح - خالد رضا - أحمد رمضان "بيكهام" - بسام وليد-محمد محمود - محمد عبد العاطي - بوزاس فاسيليوس-محمد جمال بيبو - محمد رضا - إبراهيما نداي.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة الزمالك ودجلة في الثامنة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناتي ON SPORT, Nile Sport.



