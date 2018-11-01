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حل برلمان أرمينيا بعد فشله في تعيين رئيس وزراء

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 04:03 م
حل برلمان أرمينيا بعد فشله في تعيين رئيس وزراء
برلمان أرمينيا- أرشيفية
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ترجمة- دينا قدري
 
تم حل برلمان أرمينيا اليوم الخميس بسبب فشله في تعيين رئيس وزراء، مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ديسمبر المقبل في البلاد التي ضربتها حركة شعبية في بداية العام.

ويأتي حل البرلمان عقب مناورة سياسية قام بها رئيس الوزراء المؤقت نيكول باتشينيان، الذي أعلن استقالته في وقت سابق من شهر أكتوبر حتى يتمكن من الدعوة إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وقد أفاد باتشينيان بأن الانتخابات التشريعية في هذه الجمهورية السوفيتية السابقة بالقوقاز سيتم إجراؤها في التاسع من ديسمبر.

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