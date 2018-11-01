محافظ الإسكندرية يتفقد تطويرات مدرسة كليوباترا بشرق المحافظة (صور)

تفقد اليوم الخميس الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية مدرسة كليوباترا الإعدادية بنات للوقوف على أهم التطويرات التي تمت بالمدرسة ومعرفة الاحتياجات المطلوبة لاستكمال التطوير والانتهاء منه، وذلك ضمن الخطة الموضوع لتطوير المدارس بجميع الإدارات التعليمية بنطاق الثغر والعمل على النهوض بالعملية التعليمية وخلق مناخ تعليمي جيد لها، جاء ذلك بحضور اللواء حمدي الحشاش سكرتير عام مساعد المحافظة والأستاذة أمال عبد الظاهر وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وأعضاء لجنة التعليم بالمحافظة، واللواء وحيد رضوان رئيس حي شرق.



وتفقد المحافظ الفصول التعليمية بالمدرسة وكذا قاعات المسرح والمعامل والحاسب الآلى وغيرها، للوقوف على مستوى التطوير الذي تم بها، مستفسرا عن كثافة الفصول والتي كانت لا تزيد عن ١٥ طالبة بالفصل الواحد، وكذا نسبة الحضور والغياب بها، وأكد للطالبات ضرورة الحضور والاستفادة من العملية التعليمية والكثافة المنخفضة التي تساعد على الاستيعاب، قائلا " أنتم أمل مصر ونحن جميعا نعمل لخدمتكم ولأجلكم "، وأوصي الطالبات بالتحلي بالعلم والأخلاق، فالدول لا تتقدم ولا تنهض إلا بهما.



على الصعيد ذاته شدد قنصوة على ضرورة استكمال التطوير بالمدرسة وترميم الأسقف قبل بداية موسم الشتاء، وكذا استكمال تجهيزات واحتياجات المعامل والقاعات المختلفة، لافتا إلى أهمية وضع منظومة لتقليل نسبة الغياب بالمدارس، ووجه مسئولي التعليم بالإسكندرية بحصر كافة المدارس ذات الكثافات المنخفضة على مستوى الإدارات التعليمية المختلفة وكذا التجهيزات التي تمت بها، لدراسة كيفية الاستفادة الكاملة منها والعمل على تحسين جودة العملية التعليمية بالمدارس.