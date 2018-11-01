yalla shoot Zamalek live الآن بث مباشر مباراة الزمالك اليوم شاهد بث مباشر مباراة الزمالك ووادي دجلة كورة ستار أون لاين  

وقرر السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للأبيض خوض مباراة الزمالك ووادى دجلة بالتشكيل الأساسى للقلعة البيضاء حيث سيعود يوسف أوباما للتشكيلة بعد غيابه أمام الاتحاد بالبطولة العربية للإيقاف، فيما سيكون باقى التشكيل دون إجراء تعديلات فنية لرغبة الخواجة فى الحفاظ على حالة التجانس التى يعيشها اللاعبين فى المباريات الأخيرة أملا فى مواصلة الانتصارات .

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في مواجهة مثيرة ينتظرها عشاق الكرة المصرية، يلتقي فريقي الزمالك ووادي دجلة على ملعب بتروسبورت في الثامنة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الخميس 1-11-2018 في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز 2018-2019.

مقدمة عن اللقاء الزمالك ووادي دجلة:

يدخل فريق الزمالك مباراة اليوم وهو يعيش حالة فنية مميزة، بعدما تأهل لدور الـ8 لبطولة كأس مصر وحقق فوزا مطمئنا على الاتحاد السكندري في ذهاب البطولة العربية، ويسعى الزمالك لخطف صدارة المسابقة في مباراة اليوم حيث يحتل الأبيض المركز الثاني برصيد 17 نقطة، بعد أن فاز في 5 مباريات وتعادل في إثنين وتلقى هزيمة في مباراة وحيدة.

على الجانب الآخر يدخل وادي دجلة مباراة اليوم، وهو يحتل المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة، بعد 11 جولة، فاز في ثلاث مباريات وتعادل في إثنين بينما تلقى 6 هزائم، وسيدخل هذه المواجهة على أمل تحقيق نتيجة إيجابية، والخروج بنقطة واحدة من المباراة على أقل تقدير

التشكيل المتوقع:

يدخل فريق الزمالك مباراة اليوم بتشكيل مكون من كلا من:محمود جنش-بهاء مجدي - محمود علاء - محمد عبد الغني - حمدي النقاز-طارق حامد - فرجاني ساسي- محمود كهربا - يوسف أوباما - إبراهيم حسن-كابونجو كاسونجو.

بينما سيخوض فريق وادي دجلة مباراة اليوم بتشكيل مكون من:خالد وليد-عمرو صالح - خالد رضا - أحمد رمضان "بيكهام" - بسام وليد-محمد محمود - محمد عبد العاطي - بوزاس فاسيليوس-محمد جمال بيبو - محمد رضا - إبراهيما نداي.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة الزمالك ودجلة في الثامنة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناتي ON SPORT, Nile Sport.



