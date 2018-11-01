رئيس "الحركة الوطنية": منتدى شباب العالم يساهم في بناء شبكة علاقات دولية

قال اللواء رؤف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إن منتدى شباب العالم، يعكس الصورة الحضارية لمصر خاصة في ظل وجود هذه التجمعات التي تضم مجموعات من الشباب من الجنسيات المختلفة من دول العالم.



وأضاف "رؤف" الذي توجه اليوم إلى مدينة شرم الشيخ للمشاركة في فعاليات المنتدى العالمي، أن مثل هذة المنتديات والمؤتمرات فرصة ذهبية للاحتكاك بين ثقافات العالم والحوار وتبادل الاّراء والخبرات كما أنها فرصة ذهبية لتوصيل رسائل إلى كل دول العالم من خلال شبابهم المشاركين أن مصر بلد حضارة وتاريخ وانها بلد أمن وامان واستقرار، مُؤكدًا أن وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي علي رأس هذا المنتدي ومشاركاته في فاعلياته ترسخ صور إيجابية في اذهان شباب العالم المشاركين بان مصر بلد ديمقراطية وان قيادتها السياسية حريصة علي التحاور مع الشباب لإعطائهم فرص حقيقية للظهور وإبداء الرأي حول كل القضايا التي تهم الشأن الداخلي والخارجي وكذلك طرح الحلول والمقترحات بهدف إدماجهم في الحياه العامة وإشراكهم في صنع القرار وتأهيلهم علي القيادة والمشاركة باعتبار ان الشباب هم الأمل وهم المستقبل الذي يضمن للدولة البقاء والاستمرار.



وأوضح أن من أهم فوائد مثل هذة المنتديات هو بناء شبكة علاقات دولية وشعبية وقنوات أتصال قوية مع ابناء هذة الدول تساهم في خلق رأي عام خارجي مؤيد للمصريين ومتعاطف مع قضاياهم وحقوقهم ويفند كل الاكاذيب التي تروج ضد مصر من الجماعات المتطرفة واعداء الدولة المصرية ويساهم ايضًا في مد جسور التواصل وتشكيل لوبي شبابي عالمي يمثل قاعدة جماهيرية مؤيدة لنا في كل الدول المشاركة ويمكننا البناء علي تلك القاعدة وتوسيع دائرتها واستخدامها في تصحيح اي مفاهيم مغلوطة تثار ضدنا.