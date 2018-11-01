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359 مليون جنيه مبيعات الأجانب خلال أكتوبر

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 03:55 م
359 مليون جنيه مبيعات الأجانب خلال أكتوبر
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نيفين سمير
 

سجل الأجانب "غير العرب" صافى بيع بالبورصة المصرية بقيمة 359 مليون جنيه، خلال تعاملات  الشهر الماضي ، بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 73.2 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، بعد استبعاد الصفقات.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 66.5% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 26.07%، والعرب على 7.3% خلال الشهر الماضى، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

والجدير بالذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء 5.8 مليار جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي شراء  1.044 مليون جنيه خلال نفس الفترة وذلك بعد استبعاد الصفقات




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