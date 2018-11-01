إزالة العشوائيات بـ3 شوارع رئيسية بالجيزة (صور)

أغلق رجال شرطة المرافق بالجيزة، برئاسة المقدم أحمد الدسوقي، عددًا من المقاهي والمحلات التجاربة غير المرخصة بميدان الجيزة وشارع كولدير وشارع ٦ أكتوبر بدائرة قسم الجيزة، وتم إزالة المناظر العشوائية والباعة الجائلين وإعادة المظهر الجمالي للمنطقة مرة أخرى.

وأسفرت جهود الحملة، عن إغلاق عدد من المحال التجارية غير المرخصة، وإزالة عربات بيع المأكولات والمشروبات، ومنع وقوف الباعة الجائلين بالشارع وإزالة الإشغالات التي تمنع سير المشاه بالطريق، وضبط الطريق في الاتجاهين.

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.