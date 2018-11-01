هذا الفستان يعرض ياسمين صبري للانتقاد من الجمهور (صور)

تعرّضت الممثلة المصرية ​ياسمين صبري​ للانتقادات، بسبب إطلالتها على غلاف مجلة “بازار” العربية، لعدد شهر نوفمبر المقبل.

وانتقد البعض ملابس ياسمين صبري واختيارها للفستان الأحمر، مبررين انتقادهم بأنه غير لائق لها، خاصة أنها تحرص على الظهور بإطلالة مميزة، وهو ما يعد صدمة بالنسبة لمتابعيها.

وقد ظهرت ياسمين صبري بإطلالتين، الأولى ارتدت فيها فستاناً أحمر منفوشاً واعتمدت على وضع ميك أب، يغلب عليه لون الـ”برونز” المعروف بالـ"نيود" لتبدو بشكل براق وجميل على بشرتها السمراء، وأجواء الصحراء التي قامت فيها بجلسة التصوير.