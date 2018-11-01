تونس تكسب 8 نقاط في تقرير ممارسة انشطة الاعمال"دوينغ ينزنس 2019 " متقدمة الى المرتبة 80 عالميا

كسبت تونس 8 مراتب ضمن تصنيف تقرير ممارسة انشطة الاعمال "دوينغ بيزنس"، لسنة 2019 لتتقدم الى المرتبة 80 مقابل المركز 88، الذي نالته في نسخة التقرير لسنة 2018.

وكشفت مجموعة البنك العالمي عن نتائج التقرير الذي حمل عنوان " التدريب من اجل الاصلاح "، الاربعاء، علما وان التقرير، قيّم اداء 190 بلدا في العالم وذلك من خلال تحليل بيانات تتعلق بالمؤسسة الصغرى والمتوسطة على المستوى الوطني والتشريعات المرتبطة بالانشطة الاقتصادية.

ويشير التقرير الى ان تونس حلت في المرتبة 63 في ما يتعلق بمؤشر "انطلاق نشاط الاعمال " وان هذه العملية تتطلب تنفيذ 6 اجراءات وهي تستغرق 8 ايام فقط.

وجاءت تونس المركز 78 في مؤشر "تسجيل المكلية"، التي تتطلب تنفيذ 4 اجراءات وتستغرق 39 يوما. كما تحسن أداء البلاد في مجال مؤشر حماية صغار المستثمرين لتنال المرتبة 83 عالميا .

وارتقى أداء تونس في مؤشر استخلاص الاداءات لتحل في المركز 133 ويدفع المتعاملون الاقتصاديون الاداءات 8 مرّات سنويا، مما يتطلب 144 ساعة لكل سنة.

وكان مركز تونس في مؤشر توفير خدمة الربط 51، وتستغرق عملية التوصيل 65 يوما ويتعين على المتعامل تنفيذ 4 اجراءات للحصول على هذه الخدمة .

يشار الى ان الحكومة التونسية عملت خلال السنوات الاخير على تحسين تموقع تونس ضمن التصنيفات العالمية نظرا لانعكاس هذه المؤشرات على جذب الاستثمار.



