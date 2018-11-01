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رأس المال السوقي يتراجع 7% بنهاية أكتوبر

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 03:50 م
رأس المال السوقي يتراجع 7% بنهاية أكتوبر
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نيفين سمير
 

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة نحو 752مليار جنيه في نهاية  الشهروذلك تراجع عن  الشهر الماضي قدره 7%.

وسجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" تراجعاً شهريًا قدره 9.3%،ليغلق عند مستوي  13250 نقطة . وتراجع مؤشر "إيجي إكس 70" بنهاية أكتوبر، بنسبة 2.3%، ليغلق عند 397.80 نقطة وهبط مؤشر "إيجي إكس 100" بنهاية أكتوبر، بنسبة 3.9% إلى مستوى 1739 نقطة .

واستحوذت الأسهم على 77.7% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 22.2% خلال أكتوبر.


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