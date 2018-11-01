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الجيش الليبي: المعركة الحاسمة لمدينة درنة خلال الساعات المقبلة

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 02:25 م
الجيش الليبي: المعركة الحاسمة لمدينة درنة خلال الساعات المقبلة
الجيش الليبي - أرشيفية
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وكالات
 

أعلن العميد سالم رحيل آمر، غرفة عمليات عمر المختار التابعة للجيش الليبي، اليوم الخميس، استعداد القوات لخوض المعركة الأخيرة فى مدينة درنة شرق البلاد، للقضاء على الجيوب المتبقية للمجموعات الإرهابية المتحصنة داخل الأزقة والمنازل.

 

وقال العميد سالم - فى تصريحات لقناة ( العربية ) الإخبارية - "إن مناوشات بدأت أمس لكن المعركة الحاسمة ستنطلق خلال ساعات مقبلة"، مؤكدا أنها ستكون الأخيرة لتحرير كامل المدينة من قبضة الإرهابيين.

 

وأوضح رحيل أن قوات الجيش سيطرت على أغلب أجزاء حى المغار ، وقتل ما يزيد عن 12 إرهابيا ، مشيرا إلى أن هناك خططا تجرى حاليا لإطلاق العملية الأخيرة بمشاركة 4 كتائب، وبين الخطط شق أمنى من أجل تلافى الخسائر وتطهير ما تبقى من المدينة بأقل الخسائر المادية والبشرية.

 

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