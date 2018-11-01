حسام حسن يستبعد حمادة طلبة و4 لاعبين من بيراميدز أمام الاتحاد

قرر حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز سبورت، استبعاد حمادة طلبة، ومهند لاشين، وإسلام صيام، وأحمد دعدور، وعمر الميداني، من مواجهة الاتحاد السكندري بالدوري المصري.





وجاء استبعاد الخماسي لعدم جاهزيتهم الفنية، ووضع تدريب خاص لهم تحت قيادة أنيس الشعلالي مدرب الأحمال قبل الاستعانة بهم في المباريات المقبلة.





ويلتقي بيراميدز سبورت الاتحاد السكندري مساء غدٍ الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من منافسات الدوري المصري الممتاز.







