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تراجع مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تعاملات اليوم الخميس

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 02:09 م
تراجع مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تعاملات اليوم الخميس
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انخفضت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الخميس، قبيل اجتماع بنك إنجلترا ومع ترقب تطورات جديدة بشأن البريكست.

وبحلول الساعة 8:20 صباحاً بتوقيت جرينتش، انخفض مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.07% إلى 361.4 نقطة، كما تراجع مؤشر "فوتسي" البريطاني عند 7089 نقطة بنسبة هبوط 0.6%.

وتراجع مؤشر "داكس" الألماني عند 11432.8 نقطة بنسبة انخفاض 0.1%، أما مؤشر "كاك" الفرنسي فهبط بنسبة 0.3% مسجلاً 5076.4 نقطة.

وخلال تلك الفترة صعد اليورو أمام الدولار بنحو 0.4% إلى 1.1354 دولار.

وتتجه الأنظار نحو تطورات البريكست بعد تقارير صحفية أفادت بأن رئيسة الوزراء البريطانية وافقت على شروط مع بروكسل سيتم بموجبها منح الشركات المالية في المملكة المتحدة وصولاً مستمراً نحو الأسواق الأوروبية عقب الخروج من الاتحاد الأوروبي.

ويعقد بنك إنجلترا اجتماع سياسته النقدية في وقت لاحق من اليوم وسط توقعات الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير، كما من المقرر أن يتم الكشف عن بيانات الإنتاج الصناعي في المملكة المتحدة.

كما أن الشركات والبنوك الأوروبية مستمرة في الإفصاح عن أدائها المالي عن الربع الثالث من العام الجاري.
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