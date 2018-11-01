الدولار يتراجع من أعلى مستوى في 16 شهراً

هبط الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس من أعلى مستوى في 16 شهراً قبيل الإفصاح عن بيانات اقتصادية.





وبحلول الساعة 8:45 صباحاً بتوقيت جرينتش، هبط الدولار أمام اليورو بنحو 0.6% إلى 1.1374 دولار، كما تراجع أمام الين بنسبة 0.08% عند 112.85 ين.





وانخفضت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 1.2% عند 1.2924 دولار، بعد تقارير صحفية أفادت أن رئيسة الوزراء البريطانية وافقت على شروط مع بروكسل سيتم بموجبها منح الشركات المالية في المملكة المتحدة وصول مستمر نحو الأسواق الأوروبية عقب الخروج من الاتحاد الأوروبي.





كما تراجعت الورقة الخضراء أمام الفرنك السويسري عند 1.0036 فرنك بنسبة هبوط 0.5%.





وعلى مستوى مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية فتراجع بنحو 0.6% إلى 96.583.





وتسبب التشكيك في إمكانية تطبيق تعريفات جمركية أمريكية جديدة ضد الصين في تخفيف الطلب على الدولار، حيث صرح لاري كودلو كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن قرار فرض تعريفات إضافية ضد واردات الصين غير مؤكد في الوقت الحالي.



