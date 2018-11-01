نهائي دوري أبطال إفريقيا.. 135 بطولة للأهلي مقابل 57 لقبا للترجي

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العربية والإفريقية نحو استاد برج العرب، مساء الجمعة المقبل — الثاني من نوفمبر، لمتابعة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي التونسي.





في ديربي عربي إفريقي بين الأهلي “ملك إفريقيا المتوج ونادي القرن في القارة السمراء” والترجي الرياضي “شيخ الأندية التونسية”.. في مواجهة باتت مكررة بين الفريقين على الصعيد الإفريقي دائمًا ما تحمل الكثير من الإثارة والندية بين زعيم القارة الإفريقية وثاني أكثر أندية العالم تحقيقًا للبطولات الإفريقية النادي الأهلي، والترجي التونسي شيخ الأندية التونسية.





تحمل مباراة الجمعة رقم (19) في تاريخ مواجهات الفريقين بعدما التقيا في 18 مباراة. حقق الأهلي الفوز في سبع مباريات، وتعادل الفريقان في ثماني مباريات، وفاز الترجي في ثلاثة مباريات.





يتمتع كلا الفريقين بشعبية جارفة وتاريخ حافل بالألقاب مما يجعل مواجهات الفريقين من أقوى المواجهات في القارة السمراء. نستعرضه في السطور التالية:





الأهلي.. الإمبراطورية الكروية التي لا تغيب عنها البطولات محليًا وقاريًا برصيد 135 بطولة، جعلته أكثر أندية العالم فوزًا بالبطولات والألقاب متفوقًا على أعتى الفرق العالمية؛ بواقع 20 لقبًا قاريًا، جعلته ثاني أكثر أندية العالم تحقيقًا للبطولات القارية خلف ريال مدريد الإسباني؛ بواقع 8 ألقاب من دوري الأبطال وأبطال الكؤوس في 4 مرات، وكأس الكونفدرالية في مناسبة واحدة، و6 ألقاب من بطولة السوبر الإفريقي، وبطولة واحدة للأفرو–أسيوية إلى جانب 4 ألقاب للبطولات العربية.





على الصعيد المحلي، يتربع النادي الأهلي على عرش الكرة المصرية بلا منازع، وصاحب الرقم القياسي في التتويج بالبطولات المحلية، بعدما نجح في تحقيق 40 لقبًا من بطولة الدوري العام، و36 لقبًا من بطولة كأس مصر و10 ألقاب من بطولة السوبر المحلي، و7 ألقاب من بطولة السلطان حسين، و16 لقبًا من بطولة دوري منطقة القاهرة، وكأس الجمهورية العربية المتحدة، وكأس الاتحاد المصري لكرة القدم.





الترجي.. هو الأكثر فوزًا بالبطولات في تونس، فهو الحائز على بطولة الدوري ثمانية وعشرين مرة، بفارق كبير عن مواطنه النادي الإفريقي الفائز بالدوري التونسي ثلاث عشرة مرة. كما فاز الترجي ببطولة الكأس خمس عشرة مرة، يليه الإفريقي بثلاثة عشر لقبًا، كما فاز بكأس السوبر التونسي ثلاث مرات.





وعلى الصعيد العربي، فاز الترجي بثلاثة ألقاب من دوري أبطال العرب، ولقب وحيد لكأس السوبر العربي، ولقب وحيد في بطولة شمال إفريقيا للأندية أبطال الكئوس.





بينما فاز الترجي بلقبين من دوري أبطال إفريقيا، ولقب واحد في بطولات أبطال الكئوس، والكونفدرالية وكأس السوبر الإفريقي، والكأس الأفرو–أسيوية، ليصبح إجمالي بطولاته سبعًا وخمسين بطولة