حبس المتهم بالشروع في قتل سيدة خلال سرقتها بالتجمع

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، بحبس المتهم "ماهر.م"، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالشروع في قتل سيدة خلال سرقته هاتفها بالتجمع.

واعترف المتهم أمام النيابة، بضربه للسيدة بآلة حادة على رأسها، لسرقة هاتفها نظرًا لمروره بضائقة مالية.

وتعود الواقعة، بتلقي قسم شرطة التجمع الأول، بلاغًا من "منى.ح"، يفيد بقيام عاطل بضربها بآلة حادة على رأسها أثناء سيرها بالشارع ليلًا، وقام بسرقة هاتفها المحمول البالغ ثمنه 7 آلاف جنيه ومبلغ 200 جنيه، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه، واعترف ببيعه هاتف المحمول لـ"محمود.ر" بمبلغ 4 آلاف جنيه، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.