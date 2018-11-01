الزمالك يستغني عن 5 نجوم في يناير (تعرف عليهم)

رحب السويسري كريستيان جروس المدير الفني لنادي الزمالك بإعارة محمود عبد العاطي دونجا وعبد الله جمعة ومصطفى فتحي وحميد أحداد وأحمد مدبولي خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.





ومنح الخواجة الضوء الأخضر للمشرف على الكرة أمير مرتضي بإبلاغ اللاعبين الذين يرغبون في الرحيل عن الفريق خلال الفترة المقبلة باحضار عروض رسمية لمسؤولي النادي سواء محلية او خارجية علي أن يتم تقييم أدائهم من جديد خلال مباريات الدور الثاني مع فرقهم الجديدة.





ويسعي مسؤولو نادي الزمالك لتحقيق الاستفادة فنيًا من إعارة تلك الأسماء لبعض الأندية حيث يرغبون في استغلال تلك الاعارات في إنهاء بعض الصفقات والتدعيمات عن طريقة المقايضة.



