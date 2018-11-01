أداء متراجع لمؤشرات البورصات الخليجية خلال أكتوبر المنصرم

شهدت أسواق المال الخليجية، أداءً سلبياً خلال شهر أكتوبر الماضي، في هبوط شبه جماعي شمل جميع الأسواق، باستثناء البورصة القطرية التي خالفت الاتجاه، بارتفاع ملحوظ.





وتصدرت بورصة مسقط الخسائر بتراجع نسبته 2.66%، وجاءت الكويت بالمركز الثاني بنسبة تراجع بلغت 2.2%، تلاها سوق دبي المالي بعد هبوطه بنسبة 1.78%، وتراجع سوق الأسهم السعودية بنسبة 1.16% خلال شهر أكتوبر.





وجاءت محصلة رأس المال السوقي لبورصات الخليج، إيجابية بمكاسب سوقية بلغت نحو 3.79 مليار دولار، ليصل إجمالي رأس المال السوقي إلى 1.06 تريليون دولار، بدعم مباشر من مكاسب قطر.





وتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تاسي، بنسبة 1.16% تعادل 92.53 نقطة، خلال شهر أكتوبر 2018، ليغلق عند مستوى 7907.01 نقطة.





وشهد شهر أكتوبر تراجعا في القيمة السوقية، نسبته 0.93% بقيمة 17.72 مليار ريال (4.73 مليار دولار)، لتصل إلى 1.882 تريليون ريال (501.81 مليار دولار).





وواصل سوق دبي المالي الهبوط في نهاية تعاملات شهر أكتوبر ليكون التراجع الثالث على التوالي شهرياً؛ ليسجل المؤشر العام تراجعاً شهرياً بـ 1.78%"، بالغاً 2784.60 نقطة خاسراً 50.35 نقطة.





وقال جمال عجاج المدير العام لمركز الشرهان للأسهم والسندات لـ"مباشر": إن أسواق الأسهم خلال هذا الشهر شهدت تبايناً واضحاً بالأداء من حيث الأسعار وأحجام التداول التي ما تزال منخفضة.





وأشار إلى أن تداولات الأسواق نهاية الشهر كانت أفضل مما كانت عليه خلال الشهر حيث لاحظنا تحسن ‏في أداء الأسهم القيادية التي استطاعت أن ترفع المؤشرات وخاصة في سوق دبي بشكل جيد خلال آخر جلسة.





ورجح أن تكون الأسواق قد بلغت نهاية مرحلة التراجعات بعد النتائج الجيدة لبعض الشركات الكبيرة التي ممكن أن تعيد الحيوية للأداء العام بالأسهم.





وشهد سوق أبوظبي المالي خلال شهر أكتوبر تراجعاً متأثراً بهبوط كل من العقار والطاقة والبنوك، مسجلاَ التراجع الثاني شهرياً على التوالي، ليتراجع المؤشر العام بنسبة 0.68% الى مستوى 4901.87 نقطة، ليفقد نحو 33.49 نقطة.





وفي المقابل، ربح رأس المال السوقي نحو 5.475 مليار درهم خلال أكتوبر ليصل الى 492.87 مليار درهم، مقابل 487.396 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي.





وأنهت المؤشرات الكويتية تعاملات شهر أكتوبر متراجعة بشكل جماعي مقارنة بإقفالاتها في شهر سبتمبر، حيث هبط المؤشر العام 1.67% إلى النقطة 5042.22 بخسائر اقتربت من 86 نقطة، وسجل مؤشر السوق الأول تراجعاً نسبته 2.05% ليصل إلى 5234.18 نقطة.





وتراجعت القيمة السوقية للبورصة الكويتية في أكتوبر 1.6% لتخسر نحو 470 مليون دينار (1.6 مليار دولار)، لتصل بنهاية الشهر إلى 28.58 مليار دينار مقابل 29.05 مليار دينار في سبتمبر الماضي.





وشهد المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية تراجعًا خلال شهر أكتوبر بضغط من التراجع الجماعي لمؤشراته القطاعية، ليهبط المؤشر العام بنسبة 2.66%، ويصل إلى مستوى 4422.91 نقطة، فاقدًا 120.77 نقطة من قيمته.





وزادت القيمة السوقية الإجمالية لأسهم الشركات المدرجة ببورصة مسقط بنسبة 1.13%، خلال الشهر إلى 18.322 مليار ريال، بمكاسب سوقية 204.79 مليون ريال.





وتراجع سوق البحرين المالي، خلال تعاملات شهر، وهبط المؤشر العام للسوق، بنسبة 1.78%، ليصل إلى مستواه الحالي 1314.73 نقطة، بفقدان 23.82 نقطة، على عكس أداء شهر سبتمبر الماضي.





وفي المقابل، شهدت بورصة قطر أداءً إيجابياً خلال شهر أكتوبر، مدعومة بنمو 5 قطاعات، بالتزامن مع انتهاء الشركات المدرجة من إعلان القوائم المالية للربع الثالث، ليسجل المؤشر العام نمواً نسبته 4.97% صاعداً إلى النقطة 10300.92 ليربح 487.60 نقطة.



