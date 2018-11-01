"هتجوزك النهاردة".. القصة الكاملة لزواج حمدي قنديل ونجلاء فتحي

تمردت على التقاليد العربية، ومجتمعها الشرقي، فالطبيعي أن يتقدم الشاب بطلب الزواج من الفتاة، ولكن الفنانة نجلاء فتحي كان لها رأى آخر، إذ طلبت الزواج من الصحفي الكبير حمدي قنديل، الذي لم يتردد لحظة، ووافق بالطبع.

قصة حب عميقة، دونها الإعلامي حمدي قنديل، في مذكراته "عشت مرتين"، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى صباح اليوم الخميس، عن عمر يناهز الـ 82 عامًا بعد صراع مع المرض.

بداية القصة

بدأت معرفة الصحفي حمدي قنديل بنجلاء فتحي خلال زيارة وفد من التلفزيون المغربي لتغطية فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 1996، إذ طُلب من قنديل التنسيق مع نجلاء من أجل حوار، بسبب عدم مشاركتها في المهرجان، وكانت وقتها نجمة مصر، لذا عدم مشاركتها كان لغزًا كبيرًا.

في هذا الوقت كانت "فاطمة الزهراء" الاسم الحقيقي لنجلاء فتحي، تجدد ديكورات منزلها، فوافقت على الحوار بشرط ألا يكون الحوار في منزلها، فكان اللقاء في بيت شقيقتها التي كانت متزوجة من اللواء محمد السكري وكيل اتحاد التنس، واستضاف اللواء السكري حمدي قنديل للعشاء في بيته فكان اللقاء بحضور الفنانة الكبيرة.

اللقاء الأول

وفي مذكراته الممتعة "عشت مرتين" التي يحكي فيها عن حياته وطفولته وعمله الصحفي وحياته الأسرية، يروى "قنديل" تفاصيل اللقاء الأول؛ "أنه اندهش من بساطتها وتلقائيتها، ثم أخذا يتحدثان عن باريس وذكريات الثنائي فيها، وحينما انصرف كان ينوي أن يلتقي بها مرة أخرى.

وقتها أكد قنديل أنه وجد فيها شخصية ستضفي على حياته البهجة، وبالفعل تكرر اللقاء عدة مرات، وفي فصل الصيف ذهبت مع ابنتها "ياسمين" إلى الإسكندرية فتبعها إلى هناك وتكررت اللقاءات.

لقاءات متعددة

تواصلت اللقاءات بينهما لمدة 3 شهور منذ ذلك، إذ جمع بين الممثلة والإعلامي العديد من الاهتمامات المشتركة، الاستيقاظ باكرا، حب السفر، لعب الطاولة، النفور من السهرات الاجتماعية والاهتمام بالشأن العام.

نجلاء تطلب الزواج

وفي يوم فاجأت نجلاء فتحي الإعلامي حمدي قنديل واتصلت به وتحدثا عن كيف قضيا يومهما، ثم أخبرته أن هناك أمر هام يُشغل تفكيرها فسألها قنديل عن هذا الأمر، وكانت المفاجئة عندما قالت له "أنا هتجوزك النهاردة"، ليُجيبها "عظيم" فسألته هل معه بطاقته الشخصية، لم يكن معه وقتها البطاقة، فطلبت منه نجلاء أن يحضر جواز السفر الخاص به ويذهب إلى منزلها في تمام الساعة الخامسة بعد الظهر، وفي نهاية المكالمة سألته نجلاء عن رأيه فيما قالته، فكانت إجابة قنديل بدون أي تردد "موافق طبعا".

وعندما ذهب حمدي قنديل في الموعد لنجلاء سألها عن إذا كان أخذ وقت في التفكير بطلب الزواج منه ماذا كانت ستفعل، فقالت له إنها فكرت في هذا الأمر وإذا رفض طلبها كانت لن تحزن لأن الذي بينهم إعجاب شديد وليس قصة حب كبيرة.

اعتزال الفن

بعد الزواج، اعتزلت نجلاء فتحي التمثيل بقرار منها رغم أن قنديل رفض ابتعادها عن الفن لأنه كان يريد أن تنشغل بما تحبه وتتقنه كما هو مشغول بما يحبه.